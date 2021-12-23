СК проверяет высказывания дизайнера Артемия Лебедева о мощах святых

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Следственный комитет начал проверку высказываний дизайнера и блогера Артемия Лебедева о мощах святых. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, правоохранители начали доследственную проверку по информации «об оскорбительных высказываниях о мощах святых». В случае обнаружения состава преступления Лебедева могут привлечь к уголовной ответственности по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» — прим. «ВМ»).

Речь идет о посте блогера, который он опубликовал в своем Telegram-канале 17 декабря. Лебедев задался вопросом: почему людей интересуют мощи святых? По его мнению, это довольно странно, так как «при жизни все святые были обычными алкашами и разной степени крупности начальством».

— Откуда в народе желание поклониться мертвому менеджеру? — написал Лебедев.

21 декабря представители Русской православной церкви призвали правоохранительные органы проверить высказывания блогера.