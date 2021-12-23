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Итоги внедрения QR-кодов на строительных площадках подвели в столице

Виктория Сикерина

Город
Итоги внедрения QR-кодов на строительных площадках подвели в столице
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, поселение Рязановское Карта всех событий

На семи строительных объектах в Москве на протяжении месяца специалисты тестировали технологию QR-кодов. С помощью такой новации жители города смогли получить все необходимые сведения о ходе работ и изучить 3D визуализацию будущих зданий. Об этом в четверг, 23 декабря, рассказал министр Правительства столицы и руководитель городского Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он отметил, что в число объектов для тестирования инновации вошли многоквартирные жилые дома. Среди них были представлены новостройки по программе реновации жилищного фонда, а также объекты социальной и досуговой инфраструктуры: школа, детские сады, гостиница и медучреждение.

— Тестирование технологии показало, что наиболее важной информацией для жителей являются сроки строительства и 3D-визуализация будущей постройки, с помощью этой модели можно посмотреть, как будет выглядеть будущий объект и представить его в существующей застройке. Внедрение QR-кодов на строительных площадках столицы поможет горожанам получать полную и актуальную информацию о строящихся объектах в городе, что делает строительную отрасль еще более открытой для москвичей, — заявил глава ведомства.

Так, за месяц горожане посетили оснащенные QR-кодами площадки 269 раз. Лидером списка стал жилой комплекс «Остафьево» в поселении Рязановское в Новой Москве.

Модернизация ТиНАО — одна из основных задач для города. Так, 22 декабря депутат Московской городской думы Александр Козлов выразил мнение, столичные власти модернизируют территории округа комплексно, из-за чего стабильно увеличивается интерес горожан к данному округу.

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