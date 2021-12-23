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Фармаколог назвал самые опасные препараты из домашней аптечки

Ирина Игнатенко

Общество
Фармаколог назвал самые опасные препараты из домашней аптечки
Фото: pixabay.com

Кандидат медицинских наук, терапевт, кардиолог, клинический фармаколог Андрей Кондрахин отметил, что многие россияне любят заниматься самолечением и бесконтрольно применяют различные лекарственные препараты.

Так, очень популярны в народе различные средства для укрепления иммунитета, особенно на основе женьшеня. Такие препараты имеют эффективность, но не должны приниматься без назначения врача.

— Да, это действительно стимулирует иммунитет, он может действительно вызвать активность иммунной системы, но это может спровоцировать и развитие различных аутоиммунных заболеваний, которые у человека могут находиться в зачаточном периоде, — отметил специалист в комментарии «Царьграду».

Кроме того, небезопасно принимать любимый многими витамин D3: необходимо сначала проверить уровень витамина.

Но особенно опасны, по словам фармаколога, поливитаминные комплексы и БАДы. Он отметил, что в нескольких научных работах было указано, что у женщин, бесконтрольно применяющих поливитамины, рак груди возникал гораздо чаще, чем у тех, кто витамины принимал редко.

До этого иммунолог Крючков предупредил о вреде популярного сердечного препарата.

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