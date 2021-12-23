Три проекта Москвы наградили на конкурсе «Город, где хочется жить»

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Столице вручили дипломы на 14-м Международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить». Ее похвалили за разработку благотворительного портала на официальном сайте мэра Москвы, внедрение компьютерного зрения в медицину и создание цифрового гида по достопримечательностям.

Всего в соревнованиях приняли участие 33 города из четырех разных государств. Эксперты оценили качество, результативность и эффективность принимаемых решений, а также рассмотрели вероятность применения практик в других городах.

— Проекты, отмеченные на конкурсе, — это по-настоящему востребованные у горожан сервисы, каждый из которых помогает москвичам и делает жизнь в городе еще более комфортной. Признание международных экспертов еще раз подтверждает, что столица не только накопила большую экспертизу в части цифровизации городского управления, но и готова делиться опытом с другими городами России и мира, задавая направление развития всей IT-отрасли в целом, — заявил министр правительства Москвы и руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Так, почти 60 человек присоединились к благотворительном сервису. Здесь можно убедиться в том, что денежные средства доходят до конкретного получателя, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что Большая кольцевая линия (БКЛ) столичного метро и проект ремонта здания бывшей ГЭС-2 станут участниками международного конкурса MIPIM Awards 2022.