«Идите вы со своей озабоченностью»: Путин — про подход Запада к опасениям России

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Россия будет делать то, что считает нужным в вопросах отношений с Западом. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг, 23 декабря, в ходе пресс-конференции в «Манеже».

— Нам говорили: не надо этого делать. А где это написано? Где бумажка? Нету? Идите вы своими озабоченностями, будем делать что считаем нужным, — отметил российский лидер.

До этого глава государства заявил, что в настоящее время Запад «немедленно» должен дать гарантии безопасности России, потому как военные мощности НАТО разместились у границ РФ, а не наоборот. Путин также предложил подумать, что было бы, если бы РФ разместила свои ракеты на границе Соединенных Штатов с Канадой или Мексикой. По словам главы государства, не размещать военную инфраструктуру у «нашего дома» — это не избыточное требование.

11 ноября в Минобороны заявили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве.

Это, как уточняется, создает угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. За сутки тогда были обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск четыре разведывательных самолета НАТО. По данным Минобороны, над северо-западной и центральной частями Черного моря зафиксировали самолеты U-2S, RC-135 и два патрульных самолета P-8A Poseidon.