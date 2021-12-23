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Ирина Салтыкова рассказала, почему распалась их пара с Павлом Буре

Анна Михалюк

Общество
Ирина Салтыкова рассказала, почему распалась их пара с Павлом Буре
Фото: Youtube/Super!

Певица Ирина Сталыкова поделилась подробностями своей личной жизни. Певица рассказала, почему ей не удалось построить крепкие отношения с хоккеистом Павом Буре.

— Во-первых, он младше меня (на 5 лет — прим. «ВМ»). Это уже меня настораживало и мне не нравилось. Я понимала, как это скажется на дальнейшей жизни. Во-вторых, он очень любил женщин. В-третьих, он меня особенно и не звал замуж, а в-четвертых, я бы и не вышла за него. Мне не нужен известный человек, и у него была проблема, как и у Салтыкова. Но то, что он грамотный, добрый и хороший человек, — это я прямо говорю. Это помимо красоты, — сказала Салтыкова в интервью YouTube-каналу Super.

Роман певицы и хоккеиста продлился около четырех лет, но счастливый финал в виде свадьбы так и не случился. В 2009 году Буре женился на Алине Хасановой, пара воспитывает троих детей.

Ирина Салтыкова рассказала, что сейчас ее сердце свободно:

— Я одна, но я счастлива. Я никогда не буду жить с человеком, который мне не нравится или который будет пить, драться. Я буду жить только с офигенно хорошим. Таких очень мало. Вот такая я максималистка. И терпеть я ничего не буду.

Также Салтыкова поделилась секретами, как хорошо выглядеть после 55 лет, не прибегая к услугам пластических хирургов.

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