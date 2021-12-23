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Накануне Нового года «Авторадио» разыграло автомобиль

Оксана Васильева

Общество
Накануне Нового года «Авторадио» разыграло автомобиль
«Авторадио» помогло жителю Чехова въехать в Новый год на новой машине / Фото: Ксения Гольдрат /«Авторадио»

Во время праздничного музыкального радиомарафона «Авторадио» с участием известных артистов определился победитель третьего суперфинала игры «Много автомобилей». Всего в этом сезоне радиостанция разыграла три компактвэна и раздала пять миллионов рублей.

Победителем третьего суперфинала стал Алексей Соловьев из подмосковного Чехова. Ему достался новый вместительный компактвэн Peugeot Partner Crossway. Победить ему помогла композиция «Бьет бит» в исполнении группы IOWA. Алексей зарегистрировался в игре 19 сентября 2018 года и три года ждал своего часа.

Игра «Много автомобилей» проходит уже много лет, и оставаться в ней на второй, третий, даже четвертый год не только увлекательно, но и прибыльно. Призовой фонд восьмого сезона оказался колоссальным – 5 000 000 рублей, которые ежедневно, на протяжении всего года, радиостанция раздавали по частям, и три современных семейных компактвэна.

– «Много автомобилей» – наша традиционная игра, которую мы будем проводить и в следующем году, — заявил Юрий Костин, генеральный директор ГПМ Радио . — Призовой фонд, скорее всего, будет иной. На «Авторадио» всегда сбываются все самые заветные желания людей, мы хотим, чтобы наши слушатели, которые не могут себе позволить какие-то дорогие покупки, получили наши призы, и справедливость восторжествовала.

Третий суперфинал игры «Много автомобилей» состоялся в канун Нового года. Участие топовых артистов превратило праздничный эфир в большой новогодний музыкальный марафон, который стартовал ровно в 12:00 и продолжался девять часов. Вместе с ведущими драйв-шоу «Поехали» и шоу «Мурзилки Live» звезды раздавали слушателям оставшуюся в денежном фонде игры сумму, а затем разыграли суперприз. Peugeot Partner Crossway.

Филипп Киркоров, Денис Клявер, Dabro, Ваня Дмитриенко, 5sta Family, IOWA, «Градусы», Виктор Салтыков, Оксана Почепа (Акула), Доминик Джокер, «Город 312», «Фабрика», Митя Фомин, Galibri & Mavik, «ВИА Гра», Родион Газманов, Шура, «Новые Самоцветы», Люся Чеботина приехали на «Авторадио», чтобы поздравить страну с наступающим праздником и поддержать игроков своими лучшими хитами.

Накануне Нового года «Авторадио» разыграло автомобиль Филипп Киркоров и другие звезды устроили настоящий праздник / Фото: Ксения Гольдрат / Авторадио

В игре «Много автомобилей» принимают участие люди разных профессий и разных поколений, причем самым старшим, а таковых шесть человек, по 87 лет. Зато участников, чей возраст 18 лет, почти 400. Если обратиться к именам, то, например, в 2021-м в «Много автомобилей» приняли участие почти 1300 Татьян, больше только Александров (около 3300) и Дмитриев (свыше 1600). Победителями двух первых суперфиналов, получивших весной и осенью современные Peugeot Partner Crossway, стали Нина Гурьянова из Самары и Сергей Абышкин из Ростовской области.

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