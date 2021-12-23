Для молодых жителей Москвы состоится «Зимний марафон» 24–26 декабря

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

«Зимний марафон» стартует 24 декабря для юных москвичей. Мероприятие продлится до 26 декабря. В рамках его проведения девушки и молодые люди представят свои разработки, покажут таланты, а также станут участниками медийных шоу и встретятся с артистами и другими известными специалистами. Об этом рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова в четверг, 23 декабря.

Она отметила, что в пятницу марафон начнется в 12:00 по московскому времени.

— «Зимний марафон» — образовательно-практический проект, который мы реализуем по инициативе самой молодежи. За три дня пройдет более 20 эфиров, участие в которых примет свыше 50 приглашенных экспертов из разных сфер, — заявила руководитель ведомства.

Уточняется, что социальная сеть «ВКонтакте» организует трансляцию «Зимнего марафона». Зрители смогут отдать свои голоса за понравившегося участника с помощью мобильного приложения «Зачетная Москва».

Организаторы определили формат марафона как COVID-free с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, заключили на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что столице вручили дипломы на 14-м Международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить».