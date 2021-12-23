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Путин ответил на вопрос Собчак о пытках в колониях

Полина Долганова

Общество
Путин ответил на вопрос Собчак о пытках в колониях
Фото: Администрация президента РФ

Пытки в российских колониях являются явными нарушениями. В этом вопросе необходимо опираться на объективные расследования и доводить их до конца. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг, 23 декабря, в ходе пресс-конференции в «Манеже».

Вопрос на эту тему президенту задала российская журналистка Ксения Собчак.

По словам главы государства, при расследовании пыток в системе ФСИН необходимо использовать все возможности правозащитных ведомств.

Кроме того, к настоящему моменту в стране насчитывается около 17 возбужденных уголовных дел по данным вопросам.

Правительство страны совместно с правозащитными организациями будет добиваться улучшения ситуации.

20 декабря сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, который призван ужесточить положения Уголовного кодекса РФ, устанавливающие ответственность за пытки, организованные представителями власти. Внимание депутатов, как уточняется, привлекли ставшие недавно достоянием общественности факты применения пыток сотрудниками ФСИН к заключенным.

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