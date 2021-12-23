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Индонезия отказалась от приобретения российских истребителей Су-35

Иван Юминов

В мире
Индонезия отказалась от приобретения российских истребителей Су-35
Фото: Минобороны РФ

Индонезия отказывается от планов по приобретению российских истребителей Су-35. Об этом заявил начальник главного штаба ВВС страны Фаджар Прасетио в четверг, 23 декабря.

Возможными альтернативами Су-35, как уточнил он, являются Boeing F-15Ex Eagle II и Dassault Rafale. Решение, по его данным, обусловлено бюджетными ограничениями.

Выбор в пользу Boeing был сделан совместно с Минобороны Индонезии, добавил военный. Поставки самолетов могут начаться в 2027 году, приводит слова Прасетио Defense News.

3 ноября президент России Владимир Путин рассказал, что испытания ракеты «Циркон» завершаются, она будет поступать на вооружение ВМФ со следующего года. По его словам, в ходе тестирования она точно и в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей.

19 ноября генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев рассказал, что экспорт новой российской зенитной системы ПВО-ПРО С-500 начнется в ближайшие несколько лет. В настоящее время на нее не оформлены разрешительные документы, уточнил он.

Предприятие, по его словам, продвигает на внешний рынок достаточное количество современных средств ПВО большой и средней дальности. Среди них, в частности, С-400 «Триумф», а также ЗРС «Антей-4000» и С-350 «Витязь», заключил Михеев.

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