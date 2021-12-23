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Последняя неделя декабря в Московском регионе начнется с морозов до 22 градусов

Евгений Белоусов

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Последняя неделя декабря в Московском регионе начнется с морозов до 22 градусов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Последняя неделя уходящего года принесет в столичный регион морозы от 9 до 22 градусов. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщил Гидрометцентр России.

Как сообщили в ведомстве, в понедельник, 27 декабря, Москва будет находиться в тыловой части циклона, где будет распространяться более холодная воздушная масса. Из-за этого местами пройдет небольшой снег, а ночью и днем температура будет от 9 до 14 градусов мороза. Кроме того, ожидается западный ветер скоростью от трех до восьми метров в секунду.

— Во вторник, 28 декабря, в гребне антициклона поредеет облачный покров, будет преимущественно без осадков, при слабом ветре ночной мороз усилится до 17–22 градусов, днем будет от 11 до 16 градусов, — говорится в сообщении.

«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области до полудня 25 декабря. Синоптики отметили, что причина такого предупреждения — крепкие морозы. В настоящий момент в регионе наблюдается температура воздуха до 12 градусов ниже климатической декабрьской нормы.

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