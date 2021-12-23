«Оранжевый» уровень опасности продлили в столичном регионе до субботы из-за морозов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области до полудня 25 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РФ в четверг, 23 декабря.

Синоптики отметили, что причина такого предупреждения — крепкие морозы. В настоящий момент в регионе наблюдается температура воздуха до 12 градусов ниже климатической декабрьской нормы.

— Очень низкая температура. Период предупреждения — до 12:00 25 декабря. Аномально-холодная погода, — заявили в учреждении.

Также до 06:00 субботы в столице и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности из-за гололедицы, говорится в сообщении.

Утром 23 декабря в атмосфере Москвы было замечено редкое явление, называемое «алмазной пылью». Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, что визуально это явление напоминает мельчайшие ледяные кристаллы, которые парят в воздухе. В России это явление более известно как «ледяные иглы».

Также научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что температура в столице повысится до 11–13 градусов мороза в четверг днем, 23 декабря, к субботе, 25 декабря, потеплеет уже до минус пяти–семи градусов. В воскресенье, 26 декабря, москвичей ждет очередное похолодание, но опасаться аномальных морозов уже не стоит.