Сергей Собянин сообщил о планах открыть 10 новых и реконструированных станций МЦД в 2022 году

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В 2022 году планируется запустить порядка 10 новых станций Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом в четверг, 23 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр также отметил, что прошедший 2021 год стал одним из самых плодотворных в сотрудничестве с железными дорогами. За это время был выполнен большой объем работы, были построены новые дополнительные железнодорожные пути, эстакады.

Так, например, отметил Собянин, за год уже построено и реконструировано восемь станций МЦД, которые не уступают по уровню комфорта современным вокзалам и станциям метро.

— На следующий год предполагаем подписать соглашение о строительстве 10 станций, — заявил мэр города.

Главный исполнительный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров отметил уникальность прошедшего года. Он подчеркнул, что жесткие требования к объектам, которые выставляло правительство города, давали возможность реализовать огромный объем работ. Белозеров также согласился с мэром, сказав, что на будущий год планы «еще более амбициозные».

— Москва меняется. Это лучший город мира. Для того чтобы быть лучшим, всегда нужно двигаться вперед, — цитирует его РИА Новости.

Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы в среду, 22 декабря, подвел итоги развития транспортной инфраструктуры столицы за прошедшее десятилетие. Глава города рассказал о запуске МЦК и двух центральных диаметров, строительстве 100 станций метро и прокладке более тысячи километров новых дорог.