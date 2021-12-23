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Врач рассказала, как влияет беременность на организм женщины

Ирина Игнатенко

Общество
Врач рассказала, как влияет беременность на организм женщины
Фото: Pexels

Кандидат медицинских наук, врач-гинеколог Ольга Мишиева рассказала, как беременность и роды влияют на организм женщины.

Она отметила, что беременность оказывает значительную нагрузку на женский организм, так как для развития плода требуется значительное количество питательных веществ. У женщины меняется гормональный фон, снижается иммунитет, обостряются хронические заболевания. Этот период является довольно непростым.

— Надо понимать: беременность — это напряженный период для организма женщины, как и роды. То, что она «омолаживает», — это чистый миф. Я не говорю о том, что рожать не надо: конечно, если организм здоровый, все восстанавливается, — отметила она в комментарии argumenti.ru.

Она добавила, что нельзя сказать, что большое количество родов делает женский организм здоровее.

Врач также отметила, что женщины все чаще откладывают рождение детей на более поздний возраст. Но не стоит тянуть с этим вопросом слишком долго: после 35 лет репродуктивная функция снижается.

До этого врач рассказала о вакцинации беременных и кормящих женщин.

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