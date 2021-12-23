Названы специи, которые укрепят иммунитет в холода

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко перечислила специи, которые помогают укрепить и поддержать иммунитет в холодное время года.

В список попали кардамон, корица, имбирь, черный перец и чеснок.

— Маленький зубчик чеснока на ночь каждому помогает поднять иммунный ответ, — отметила врач в комментарии «Радио 1».

Она также отметила, что помимо специй пользу иммунитету оказывают горячие чаи. Хорошо в этом смысле работает матча.

Помимо этого, диетолог добавила, что зимой необходимо употреблять продукты, содержащие антиоксиданты: фрукты, овощи, орехи. Также необходимо включить в рацион продукты, богатые витаминами D3 и Е: печень трески, скумбрию, сельдь.

Она добавила, что иммунный ответ заложен в кишечнике. Поэтому его здоровая микрофлора — основа основ.

Римма Мойсенко также отметила, что зимой не стоит пренебрегать физической активностью. Необходимо двигаться, хотя бы просто ходить и набирать дневную норму по количеству шагов. Также большую роль влияет позитивное мышление.

До этого врачи назвали овощ, который предотвращает гипертонию и укрепляет кости.