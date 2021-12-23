Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы специи, которые укрепят иммунитет в холода

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Названы специи, которые укрепят иммунитет в холода
Фото: pexels.com

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко перечислила специи, которые помогают укрепить и поддержать иммунитет в холодное время года.

В список попали кардамон, корица, имбирь, черный перец и чеснок.

— Маленький зубчик чеснока на ночь каждому помогает поднять иммунный ответ, — отметила врач в комментарии «Радио 1».

Она также отметила, что помимо специй пользу иммунитету оказывают горячие чаи. Хорошо в этом смысле работает матча.

Помимо этого, диетолог добавила, что зимой необходимо употреблять продукты, содержащие антиоксиданты: фрукты, овощи, орехи. Также необходимо включить в рацион продукты, богатые витаминами D3 и Е: печень трески, скумбрию, сельдь.

Она добавила, что иммунный ответ заложен в кишечнике. Поэтому его здоровая микрофлора — основа основ.

Римма Мойсенко также отметила, что зимой не стоит пренебрегать физической активностью. Необходимо двигаться, хотя бы просто ходить и набирать дневную норму по количеству шагов. Также большую роль влияет позитивное мышление.

До этого врачи назвали овощ, который предотвращает гипертонию и укрепляет кости.

Читайте также:
Здоровье Иммунитет чеснок
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Все мнения
О проекте