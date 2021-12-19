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Врачи назвали овощ, который предотвращает гипертонию и укрепляет кости

Юлия Курганова

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Еда
Общество
Врачи назвали овощ, который предотвращает гипертонию и укрепляет кости
Фото: Pixabay

Японские врачи рассказали, что капуста является очень полезным овощем. Она богата витаминами и минералами, которые предотвращают гипертонию и укрепляют кости.

По словам медиков, капуста отличается высоким содержанием витамина U. Он хорошо подходит для поддержания здоровья желудка и двенадцатиперстной кишки.

Также этот овощ является источником витамина К. Он оказывает коагулирующее действие на кровь, что помогает остановить кровотечение и ускорить заживление ран.

Капуста богата кальцием. Известно, что он является «строительным материалом» для костей и зубов. Кальций также помогает снять психическое напряжение. Раскрытые листья капусты и сердцевина особенно богаты кальцием. Кроме того, в этом овоще содержится большое количество минералов: фосфор, калий и магний.

Внешняя часть капусты темно-зеленого цвета богата бета-каротином. При попадании в организм он преобразуется в витамин А. Это помогает сохранить здоровое зрение. Этот витамин также помогает поддерживать слизистые оболочки внутренних органов в здоровом состоянии и способствует профилактике простудных заболеваний.

Калий снижает кровяное давление и помогает предотвратить гипертонию. Его дефицит может привести к мышечной слабости и вялости. Фолиевая кислота, которая содержится в капусте и шпинате, необходима для производства красных кровяных телец и деления клеток. Она особенно полезна для беременных женщин, так как нужна для развития плода, сообщается на портале Yahoo News Japan.

Врач рассказала, какие продукты надо есть зимой. В холодные дни необходимо употреблять в пищу животные жиры, овощи, фрукты и специи, рассказала диетолог-эндокринолог Алена Барредо. Она также добавила, что для наилучшего эффекта следует совмещать в рационе все эти продукты.

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