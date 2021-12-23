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Прокуратура утвердила обвинение против подозреваемой в организации убийства супруга москвички

Евгений Белоусов

Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против подозреваемой в организации убийства супруга москвички
Фото: moscow-live
Россия, Московская область, Домодедово Карта всех событий

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении обвиняемой в организации убийства мужа москвички. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.

Следствие полагает, что организовать убийство мужа женщина решила, чтобы завладеть его имуществом.

— 10 декабря 2019 года в городском округе Домодедово Московской области соучастник обвиняемой произвел один выстрел в голову жертвы. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, — рассказала Григорьева.

Отмечается, что до этого, в феврале 2020 года, обвиняемая похитила у коммерческой организации мужа около 50 миллионов рублей.

Уголовное дело в скором времени будет направлено в Домодедовский городской суд. Обвиняемая содержится под стражей, говорится в сообщении.

До этого следователи завершили расследование дела против 59-летней женщины и пятерых мужчин, которые обвиняются в заказном убийстве. Женщина захотела организовать убийство своего сожителя из-за личной неприязни. Она уговорила своего сына помочь ей совершить данное преступление. В свою очередь, молодой человек подговорил знакомого за денежное вознаграждение помочь ему убить сожителя своей матери.

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