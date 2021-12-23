Онколог назвал оптимальный возраст для регулярного обследования на рак

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Мужчинам следует регулярно обследоваться на рак с 45 лет, а женщинам — с 39 лет. Об этом заявил врач-онколог Михаил Мяснянкин.

— Всем женщинам с 39 лет нужно исключать рак шейки матки и рак молочной железы посредством онкоцитологии у гинеколога и выполнения УЗИ, маммографии. Мужчинам с 45 лет необходима консультация и обследование у уролога для исключения рака предстательной железы, — рассказал специалист.

При этом, как предупредил он, исключение курения, малоподвижного образа жизни и неправильного питания не гарантируют защиту от злокачественных образований. Людям также следует проводить исследование кала на скрытую кровь, приводит слова Мяснянкина Пятый канал.

22 декабря кандидат биологических наук Алексей Одинец рассказал, какие блюда лучше не ставить на новогодний стол. Он отметил, что многие экономят на протяжении года, а в новогоднюю ночь стараются попробовать всевозможные деликатесы.

Это может привести к проблемам со здоровьем, предупредил он. Обилие непривычной еды, по его словам, может обернуться проблемами с желудочно-кишечным трактом.