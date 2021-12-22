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Ученый РАН рассказал, что не стоит ставить на новогодний стол

Ирина Игнатенко

Общество
Ученый РАН рассказал, что не стоит ставить на новогодний стол
Фото: pixabay.com

Научный сотрудник ГНЦ РФ института медико-биологических проблем РАН, кандидат биологических наук Алексей Одинец рассказал, что лучше не ставить на новогодний стол.

Он отметил, что многие экономят на протяжении года, а в новогоднюю ночь стараются попробовать все возможные деликатесы. Это может привести к проблемам со здоровьем. Обилие непривычной еды может обернуться проблемами с желудочно-кишечным трактом.

— Если вы экономите сильно и тут решили оттянуться, то это может закончиться плохо, — предупредил ученый в комментарии «Царьграду».

Специалист посоветовал в Новый год быть особенно осторожными с морепродуктами. Отравления морепродуктами одни из самых тяжелых, пояснил он. Так, ни в коем случае не нужно ставить на стол салат из крабов, если он не совсем свежий.

Отравится можно и свежими продуктами, например, устрицами, если съесть их слишком много. Диетологи не рекомендуют съедать больше 12 устриц за раз.

Кроме того, не стоит мешать разные белки в одном приеме пищи, добавил ученый.

До этого диетолог Маргарита Королева рассказала, какими должны быть новогодние салаты.

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