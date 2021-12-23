«Логично»: в Британии оценили требования Путина о гарантиях безопасности

Фото: Администрация президента РФ

Предложения президента России Владимира Путина о гарантиях безопасности являются логичными. Об этом заявили ряд читателей Sky News в четверг, 23 декабря.

— Россия не собирается ставить свои ракеты на крыльцо США, в то время как страны НАТО намерены располагать ракеты в нескольких минутах от Кремля, — написал whitehallgate1.

По мнению john44023, Запад требует гарантий от Москвы, но сам их не предоставляет. Ему вторит и Freespeechmarty, который убежден, что угроза войны исходит лишь от Украины, Германии, США и Великобритании.

При этом Sailor7771 задался вопросом, когда кто-либо из западных лидеров общался с критически настроенными журналистами. Alan Drabble заключил, что, в целом, предложения России к НАТО и США являются логичными, отмечает РИА Новости.