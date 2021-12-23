Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Логично»: в Британии оценили требования Путина о гарантиях безопасности

Иван Юминов

В мире
«Логично»: в Британии оценили требования Путина о гарантиях безопасности
Фото: Администрация президента РФ

Предложения президента России Владимира Путина о гарантиях безопасности являются логичными. Об этом заявили ряд читателей Sky News в четверг, 23 декабря.

— Россия не собирается ставить свои ракеты на крыльцо США, в то время как страны НАТО намерены располагать ракеты в нескольких минутах от Кремля, — написал whitehallgate1.

По мнению john44023, Запад требует гарантий от Москвы, но сам их не предоставляет. Ему вторит и Freespeechmarty, который убежден, что угроза войны исходит лишь от Украины, Германии, США и Великобритании.

При этом Sailor7771 задался вопросом, когда кто-либо из западных лидеров общался с критически настроенными журналистами. Alan Drabble заключил, что, в целом, предложения России к НАТО и США являются логичными, отмечает РИА Новости.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

Читайте также:
Великобритания Владимир Путин НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Все мнения
О проекте