Слет потомков участников народного ополчения прошел в Музее Победы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Московский центр «Патриот.Спорт» организовал слет потомков участников народного ополчения Москвы в Зале славы Музея Победы. Об этом 23 декабря рассказал заместитель руководителя Департамента образования и науки Антон Молев.

На слете собрались дети, внуки и правнуки бойцов московского народного ополчения. Кроме того, потомки ополченцев, проживающие в других городах и странах присоединились к слету в онлайн-режиме. Почетным гостем стал ополченец 1-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения Виктор Прокофьев, который ушел на фронт в 16 лет.

Также в Зале славы прошло награждение лауреатов конкурса школьных музеев «Памяти подвига народного ополчения Москвы в битве за Москву». Конкурс был организован Московской городской думой и Департаментом науки и образования города Москвы.

— В этом конкурсе приняли участие практически все образовательные организации Москвы. Огромная благодарность ребятам и педагогам, которые хранят эту память, — заявил Молев.

Директору «Патриот.Спорт» Марату Кучушеву и президенту издательства «Планета» Сергею Моисееву вручили награды за вклад в дело патриотического воспитания молодого поколения. Награды вручил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Все мероприятия были приурочены к 80-летию битвы за Москву, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Этот подвиг связан с тяжелейшими боями, которые проходили под Вязьмой, когда ополченцы проложили путь нашей армии, вывели ее из окружения. Мы никогда не забудем этот подвиг, — отметил Шапошников.

До этого, 21 декабря, директора столичных общеобразовательных школ посетили выставки «Битва за Москву. Первая Победа!» и «Подвиг народа» в Музее Победы. Так, экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!» разработали при поддержке московского правительства. Здесь представлена реконструкция города в самый сложный период военных действий.