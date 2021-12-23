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Десять человек пострадали в результате ДТП на северо-западе Москвы

Евгений Белоусов

Происшествия
Десять человек пострадали в результате ДТП на северо-западе Москвы
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, улица Свободы, 80 Карта всех событий

Автобус частного перевозчика и автомобиль столкнулись на улице Свободы. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в четверг, 23 декабря.

Около шести вечера на улице Свободы у дома 80 водитель автомобиля Toyota Land Cruiser выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным транспортным средством подмосковного перевозчика.

В результате ДТП пострадали девять пассажиров маршрутки и водитель легкового автомобиля. Травмы у пострадавших оцениваются как не тяжелые.

По предварительным данным, у водителя иномарки случился внезапный приступ, связанный с ухудшением состояния здоровья по причине заболевания, говорится в сообщении ГИБДД.

23 декабря в московской ГИБДД сообщили, что на востоке города произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и еще один получил серьезные травмы. По данным ведомства, инцидент произошел в районе дома 5а на улице Ибрагимова.

Водитель легкового автомобиля Toyota врезался в стоящий грузовик MAN. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе причину стоянки большегруза в неположенном месте.

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