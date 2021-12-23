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Пассажир легковушки погиб в результате ДТП на востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Пассажир легковушки погиб в результате ДТП на востоке Москвы
Фото: скриншот видео на youtube-канале «Скорая помощь»
Россия, Москва, улица Ибрагимова, 5А Карта всех событий

На востоке Москвы произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и еще один получил серьезные травмы. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД,

По данным ведомства, инцидент произошел в районе дома 5а на улице Ибрагимова. Водитель легкового автомобиля Toyota врезался в стоящий грузовик MAN.

— В результате происшествия женщина — пассажир автомобиля Toyota от полученных травм скончалась, водитель Toyota с тяжелыми травмами доставлен в медучреждение, — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе причину стоянки большегруза в неположенном месте.

В среду, 22 декабря, в Новой Москве произошло ДТП с рейсовый автобусом № 1033, в результате которого пострадал один человек.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе в Москве произошло 135 ДТП, в которых семь человек погибли и еще 147 получили ранения разной степени тяжести. По данным ведомства, в ДТП на прошлой неделе пострадали девять детей.

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