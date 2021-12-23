Полиция возбудила уголовное дело за клевету на семью экс-омбудсмена Астахова

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В Москве возбудили дело о клевете на Павла Астахова и его сыновей после публикаций в Telegram-канале и на нескольких сайтах. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сведения, из-за которых адвокат и бывший уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов пошел в полицию, опубликовали в Telegram-канале, а также на двух сайтах весной 2021 года.

По словам источника «ВМ», потерпевшими по делу о клевете выступает сам Павел, его коллегия адвокатов, двое сыновей Артем и Антон, а также Максим Осипов.

На неустановленных авторов возбудили дело по статье «Клевета». Виновным может грозить до двух лет лишения свободы.

20 декабря Головинский суд Москвы отправил Антона Астахова под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

В начале декабря суд отказался отправлять Антона Астахова под домашний арест. Фабула уголовного дела официально не раскрывалась.