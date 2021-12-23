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Согласован проект дома по программе реновации в Головинском районе

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Согласован проект дома по программе реновации в Головинском районе
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
2-й Лихачевский переулок Карта всех событий

Москомархитектура согласовала проект дома, который построят по программе реновации жилья в Головинском районе Москвы. Об этом 23 декабря сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, новостройка будет оформлена в нейтральных светлых тонах.

— Здание выполнено в простых строгих формах, с активным использованием остекления и чередованием светлых тонов, которые будут оттенять темно-серые вставки, — рассказал Кузнецов.

Он также отметил, что новое здание пойдет на пользу архитектурному облику всего района и обеспечит качественное жилье для участников программы реновации.

Первый этаж будет нежилым, его отдадут под общественные помещения. Также дом будет оборудован подземным паркингом. Территория вокруг будет озеленена и благоустроена. На ней построят детскую игровую площадку, места для занятий спортом и тихого отдыха взрослых. На свободной от застройки территории разобьют газон.

Недавно руководитель Департамент градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин рассказал, что с момента старта переселения по программе реновации в 2018 году жители 401 дома стали обладателями новых квартир либо находятся в стадии расселения. При этом 66 старых зданий на данный момент демонтированы по технологии умного сноса. По его словам, наибольшее количество расселяемых домов расположилось в Западном административном округе столицы. Здесь их количество составляет 75.

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