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Великобритания отреагировала на планы России по переговорам с Западом

Иван Юминов

В мире
Великобритания отреагировала на планы России по переговорам с Западом
Фото: Unsplash

Великобритания приветствует стремление России к вступлению в диалог с Западом. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в четверг, 23 декабря.

— Единственный выход из нынешней ситуации для России — это диалог, и я приветствую тот факт, что Россия дала понять, что она готова вступить в переговоры в январе. Правительству России необходимо снизить эскалацию своей деятельности и начать серьезные дискуссии, — рассказала министр.

При этом, по ее словам, риторика Москвы в отношении Украины и НАТО является агрессивной. Наращивание военной мощи России на границе с Украиной недопустимо, приводит слова Трасс сайт МИД.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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