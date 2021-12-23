Великобритания отреагировала на планы России по переговорам с Западом

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Великобритания приветствует стремление России к вступлению в диалог с Западом. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в четверг, 23 декабря.

— Единственный выход из нынешней ситуации для России — это диалог, и я приветствую тот факт, что Россия дала понять, что она готова вступить в переговоры в январе. Правительству России необходимо снизить эскалацию своей деятельности и начать серьезные дискуссии, — рассказала министр.

При этом, по ее словам, риторика Москвы в отношении Украины и НАТО является агрессивной. Наращивание военной мощи России на границе с Украиной недопустимо, приводит слова Трасс сайт МИД.