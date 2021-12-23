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Аналитики назвали месяцы 2022 года для самых дешевых и дорогих поездок

Ирина Игнатенко

Общество
Аналитики назвали месяцы 2022 года для самых дешевых и дорогих поездок
Фото: Pixabay

В следующем году самые дорогие билеты на самолет будут в июне, августе и октябре, а самый низкий средний чек на перелеты ожидается в январе, феврале и марте. Об этом сообщили аналитики из онлайн-сервиса для бронирования билетов.

Специалисты сообщили, что для путешествий по России самый выгодный месяц — февраль, средний чек за перелет в одну сторону составляет не более пяти тысяч рублей. В пик перелетов, который ожидается в августе, цена за билет в одном направлении составит около 12 000 рублей.

В число популярных направлений для командировок попали такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Новый Уренгой и Казань. Но всего 30 процентов россиян выбирают для рабочих поездок самолет. Остальные пользуются личным транспортом, поездами или электричками.

Эксперты также добавили, что спрос на путешествия восстанавливается. Количество заказов на внутренние рейсы в сентябре, октябре и ноябре превышает показатели 2019 года. Доля международных перелетов пока значительно меньше, но также продолжает расти, передает Life.ru.

До этого специалисты рассказали, жители каких российских городов чаще опаздывают на такси.

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