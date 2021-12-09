Стало известно, жители каких российских городов чаще опаздывают на такси

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Специалисты провели опрос и установили, в каких городах России люди чаще всего опаздывают на такси, следует из опроса сервиса городской мобильности «Ситимобил».

Так, по среднему времени Москва оказалась городом с наибольшим количеством опаздывающих к такси пользователей. На втором и третьем местах — Санкт-Петербург и Новосибирск. Самые пунктуальные россияне, которые всегда садятся в такси вовремя, проживают в Сыктывкаре, Ярославле, Тюмени, Самаре, передает Life.ru.

Чаще остальных вовремя сесть в такси не успеют те, кто едет домой, на работу или на занятия в спортивный клуб или свидание, говорится в результатах опроса.

Специалистам также удалось составить топ мужских и женских имен, к носителям которых опаздывают чаще.

— Например, стабильно пользователи опаздывали на такси, когда собирались ехать к девушкам по имени Катя. Больше всего минут платного ожидания такси зафиксировано при поездках к людям по имени Дмитрий и Анастасия, — следует из результатов опроса.

Согласно результатам исследования, чаще всего опаздывают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

До этого эксперт рассказал, кого не уволят за регулярные опоздания на работу. Человек, который опоздал на работу впервые, вызовет больше доверия, если скажет настоящую причину опоздания. При этом регулярные опоздания будут прощать только сотруднику, который приносит компании пользу. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал психолог и коуч Александр Кичаев.