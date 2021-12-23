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Охотовед предупредил об опасности волков под Петербургом

Ирина Игнатенко

Общество
Охотовед предупредил об опасности волков под Петербургом
Фото: pixabay.com

Жители Ленобласти жалуются на нашествие диких животных: в населенные пункты повадились приходить волчьи стаи. Охотовед Максим Медведев рассказал, почему появление волков представляет опасность для жителей области и есть ли возможность спастись при встрече с хищником.

По словам специалиста, спастись от хищника непросто.

— Я бы не рекомендовал бросаться на них с криками, чтобы напугать. Если идет стая волков, например, там три-четыре, да даже если один, палкой махать не получится. Можно пробовать светошумовые средства, но лучше стоять на месте, если некуда бежать, — отметил Медведев в комментарии «Невские новости».

Довольно проблематично при нашествии волчьей стаи защитить и домашних животных. Хищники приходят за пищей и как правило не уйдут, пока не насытятся, отмечает специалист.

В случае прихода волков охотовед советует жителям Ленобласти звонить в полицию, так как охотники не имеют права стрелять в черте города.

До этого сообщалось, что медведь напал на грибника в Подмосковье. Грибник во время нападения медведя находился в лесу на 127-м километре Минского шоссе в Можайском округе.

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