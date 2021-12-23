Онищенко пояснил, почему Петербург обогнал Москву по заражению COVID-19

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Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил несколькими причинами рост заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что одна из причин петербургских коронавирусных антирекордов — недостаточный уровень охвата жителей Северной столицы вакцинацией. С появлением нового штамма «омикрон» вирус стал распространяться еще быстрее, а в Санкт-Петербурге невысок уровень коллективного иммунитета.

— Я сегодня смотрел статистику по Петербургу: у вас охват взрослого населения вакцинацией — 69,9 процента. Это, конечно, мало, — подчеркнул он в комментарии ФАН.

Он также добавил, что многие жители города не носят маски в общественных местах и не соблюдают социальную дистанцию.

В новогоднюю ночь Онищенко посоветовал петербуржцам остаться дома и не пользоваться общественным транспортом.

22 декабря Северная столица обогнала Москву по количеству заражений коронавирусом. За этот день в городе выявили 2166 случаев COVID-19 против 1904 в Москве. Днем ранее в Петербурге было зафиксировано 2075 случаев заболевания, передает Nation News.

23 декабря стало известно, что первый случай штамма «омикрон» выявили в Мурманской области.