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Первый случай штамма «омикрон» выявили в Мурманской области

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Первый случай штамма «омикрон» выявили в Мурманской области
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Первый случай заболевания штаммом коронавируса «омикрон» выявили в Мурманской области. Об этом сообщили в администрации Ковдорского муниципального округа в четверг, 23 декабря.

— В один из населенных пунктов Ковдорского муниципального округа приехала в гости к родственникам семья, постоянно проживающая за границей. В соответствии с санитарным законодательством все члены семьи прошли тестирование, по результатам которого у двоих был выявлен коронавирус, — говорится в сообщении.

Жителям вручили предписание о соблюдении самоизоляции. Результаты их анализов показали наличие «омикрона» у одного из приехавших, отмечается на странице администрации в социальной сети «ВКонтакте».

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21 декабря сообщалось, что первая смерть от «омикрона» была зафиксирована в Израиле. Уточняется, что 75-летний пациент с COVID-19, госпитализированный в больницу Сорока в Беэр-Шеве, умер после того, как у него диагностировали новый вариант.

Он болел сопутствующими заболеваниями, был дважды вакцинирован, а с момента получения им второй вакцины прошло более шести месяцев. Всего на тот момент в стране зафиксировали 341 случай «омикрона».

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