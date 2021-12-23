Стали известны сроки завершения объединения ПФР и ФСС

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) планируют объединить к 1 января 2023 года. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой в четверг, 23 декабря.

— Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в рамках РТК будет создана временная рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения. В группу на паритетной основе войдут представители всех трех сторон социального партнерства, — говорится в сообщении.

Голикова уточняла в июле, что правительство России относится к данной инициативе крайне осторожно, отмечает РИА Новости.

14 декабря глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что рост цен на продукты питания в России удается сдерживать благодаря принятым правительством мерам поддержки. Среди этих мер — демпферные пошлины на зерно и растительное масло, а также запретительная пошлина на экспорт семечки, уточнил он. Важно не допускать дефицита продуктов в результате регулирования цен на продовольствие, заключил министр.