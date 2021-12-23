Астролог назвала знакам зодиака лучший возраст для заключения брака

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Астролог Анна Зорина рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака следует идти под венец.

Овны

Овны из-за позднего взросления либо слишком спешат со свадьбой, либо тянут до последнего. Согласно предсказаниям звезд, лучший возраст для бракосочетания для представителей этого знака — с 18 до 20 лет или с 30 до 40 лет.

Тельцы

Лишь один брак может быть успешен для Тельцов. Им следует обдумать все аргументы «за» и «против», а затем пойти под венец около 25 лет.

Близнецы

Из-за ветрености представителям данного знака трудно построить серьезные отношения. Для надежного брака им следует сперва сделать осознанный выбор, что придется на возраст после 30 лет.

Раки

Раки, как правило, спешат как можно быстрее решить вопрос с браком, но такие связи часто заканчиваются разводом. Полностью отдаться созданию новой семейной ячейки им следует от 23 до 28 лет.

Львы

Львам астролог рекомендует не торопиться со свадьбой — вероятнее всего, первый брак у них может оказаться неудачным. После этого, в районе 30 лет, им удастся найти правильного спутника жизни.

Девы

Семейному счастью Дев могут помешать их идеалы об устройстве совместной жизни. Мужчинам, рожденным под этим знаком, лучше жениться в 30–40 лет, а женщинам найти супруга в 25–35 лет.

Весы

Зорина уверена, что представители данного знака с каждым годом теряют свои шансы на успех в семейной жизни. Из-за этого им лучше всего заключить брак до 30 лет.

Скорпионы

Ограничений по возрасту у Скорпионов нет — они могут узаконить отношения, будучи как молодыми, так и в зрелом возрасте. При этом астролог посоветовала им наслаждаться свободой в период от 20 до 30 лет.

Стрельцы

Стрельцы являются привлекательным знаком зодиака, что позволяет без труда получить предложение руки и сердца. Возможность находить компромисс станет для них еще одним фактором, чтобы не разводиться из-за мелочей.

Козероги

Козероги часто рассматривают брак как продолжение успешной карьеры. Поэтому лучше всего для них создавать семью в возрасте после 30 лет, а до этого заниматься учебой и работой.

Водолеи

Критичным фактором для Водолеев является количество браков. Неудача в первом союзе может привести к тому, что они и впредь не смогут найти подходящего партнера.

Рыбы

Потенциальным женихам или невестам непросто угодить Рыбам, так как они четко знают, чего хотят. Первый брак для них может быть успешным и после 35 лет, отмечает Пятый канал.