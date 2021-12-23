«Это после ковида»: Отец Niletto рассказал о перенесенном инфаркте

NILETTO / Фото: instagram.com/niletto_official

Отец уральского певца Niletto (Данилы Прыткова) Сергей Прытков рассказал, что недавно перенес инфаркт. Сам он считает, что это последствия коронавируса, которым он переболел.

По его словам, это произошло около пяти месяцев назад. Когда ему стало плохо, жена вызвала скорую, которая приехала только через час. Прыткова увезли в Екатеринбург, где прооперировали и поставили спираль. Сам Прытков уверен, что инфаркт стал последствием перенесенного им ранее коронавируса.

— Мне кажется, что это после ковида. Я его, похоже, перенес на ногах. Было болезненное состояние, но я даже сразу и не понял, что это был он. Не мог у меня просто так случиться инфаркт, потому что я и спортом занимаюсь, и активный образ жизни веду, и у меня никогда не было проблем с сердцем, и других болезней, — рассказал он.

Самому Niletto об инфаркте его отца сообщили друзья семьи. Певец сразу же позвонил отцу, но приехать не смог.

— В больницу он ко мне не приехал, не смог, наверное. Но мы постоянно разговаривали по телефону, — поделился отец певца.

Сам Niletto, рассказал Прытков, после случившегося просил отца не курить, но Прытков просьбам сына не последовал. Более того, отец музыканта признался, что перестал принимать прописанные ему врачом лекарства. Как он сказал, потому что анализы у него сейчас хорошие. Также Прытков продолжает купить и выпивать, но занимается спортом, передает «КП».

— Надо радоваться жизни и считать, что нет никакой болезни, я так думаю, — заключил он.

До этого музыкант Иван Дорн рассказал о взаимоотношениях с отцом Александром Ереминым.