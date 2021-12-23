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Два катера-буксира для нарушителей заработают в Москве с 2022 года

Евгений Белоусов

Общество
Два катера-буксира для нарушителей заработают в Москве с 2022 года
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Россия, Московская область, Долгопрудный, Хлебниковский затон Карта всех событий

В 2022 году на городских маршрутах по Москве-реке планируется запустить два катера-буксира, которые будут перемещать судна нарушителей на спецстоянки. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Речь идёт о мелких катерах и гидроциклах, которые в летний период часто отдыхают на Москве-реке и нередко нарушают правила. Нарушением на реке считается, если экипаж катера или водитель гидроцикла оказались нетрезвыми или у них нет нужных документов для управления, — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение об отбуксировке будет принимать инспектор ГИМС МЧС, а помогать в буксировке суден нарушителей будут сотрудники «Московского паркинга». Один катер будет перемещать суда на стоянку в Хлебниковский затон, а другой — в Нагатинский. На стоянке судно будет оставаться до тех пор, пока владелец не оплатит штраф. Буксировка будет стоить 24 636 рублей, а сутки на спецстоянке — 15 900 рублей, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В ноябре более 900 знаков безопасности заменили на 250 столичных водоемах в рамках подготовки к зимнему сезону. Специалисты сменили информационный щит «Купаться запрещено!» на предупреждающую табличку «Выход на лед запрещен!».

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