Бесплатный каток «Гигант» открылся в московском парке «Сокольники»

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Россия, Москва, парк Сокольники Карта всех событий

Бесплатный каток «Гигант» с натуральным льдом открылся в парке «Сокольники». Об этом сообщили в пресс-службе парка в четверг, 23 декабря.

— В нашем парке открылся каток «Гигант». Каток с натуральным ледовым покрытием, площадью 16,2 тысячи квадратных метров традиционно разместился на Большом круге и 1-м Лучевом просеке. Заливка катка производится специальной автотехникой, что способствует высокому качеству ледового покрытия (при стабильной минусовой температуре), — говорится в сообщении.

Гости смогут посетить каток бесплатно, но потребуется предварительная запись. Электронный билет можно будет предъявить с помощью телефона или в распечатанном виде.

«Гигант» работает с 10:00 до 23:00, между сеансами будут проводить технические перерывы. Для удобства посетителей работают пункты проката, отмечается на сайте «Сокольников».

11 декабря сообщалось, что в столице на 27 площадках открылся зимний фестиваль «Путешествие в Рождество». Погрузиться в атмосферу предстоящих зимних праздников, найти новогодние сувениры и игрушки на елку, выпить горячего глинтвейна гости фестиваля смогут как на центральных, так и на окружных площадках.

Также в рамках фестиваля открыты 18 бесплатных катков, в будни здесь ждут гостей с 11:00 до 22:00, а в выходные — с 10:00 до 22:00. Самый большой каток фестиваля «Путешествие в Рождество» (площадью 2500 квадратных метров) открыт на площади Славы. А общая площадь ледового покрытия всех 18 катков превышает 20 700 квадратных метров.