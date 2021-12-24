Москвичам напомнили об изменении тарифов на ряде городских парковок с 24 декабря

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Тарифы на парковку с 24 декабря изменятся на 14 процентах улиц Москвы. Об этом сообщили на едином транспортном портале в четверг, 23 декабря.

По просьбам москвичей увеличится количество парковок только для жителей города. Такие парковки отмечены специальными дорожными знаками, использовать их без парковочного разрешения запрещено даже за деньги.

До конца года число таких парковок увеличится с 1,2 тысячи до 1,5 тысячи. На улице Николоямская, в Подколокольном переулке, на улице Александра Невского и некоторых других стоимость парковки будет снижена.

Там, где было 380 рублей в час, будет дифференцированный тариф (с бесплатным воскресеньем). Где был дифференцированный тариф, станет 80 рублей в час — и так далее.

Всего стоимость будет снижена на 29 улицах. Кроме того, на 53 улицах в центре с наиболее загруженными парковками будет установлен новый тариф: с 8:00 до 21:00 — 450 рублей в час, с 21:00 до 8:00 — 200 рублей в час (включая воскресенье), отмечается на портале.

22 декабря в Дептрансе Москвы сообщили, что владельцы действующих абонементов на парковки со шлагбаумом могут продлить срок аренды на январь до 26 декабря. Все парковочные места, что не были продлены до 26 декабря, с 27 декабря поступят в общую продажу.

С 7 октября 2021 года новые владельцы парковочного места имеют право оформить абонемент на стоянку только по карте «Тройка». Парковочные ключи больше не выдаются — их используют только те автовладельцы, которые получили их до 7 октября и ежемесячно продлевают аренду машино-места.