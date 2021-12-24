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«Эталон красоты»: постройневшая Пегова в черном мини-платье восхитила фанатов

Юлия Курганова

Общество
«Эталон красоты»: постройневшая Пегова в черном мини-платье восхитила фанатов
Фото: instagram.com/pegovairina

Актриса Ирина Пегова в прошлом году снялась в шоу «Ледниковый период», после которого заметно постройнела. Она стала чаще носить короткие наряды.

На днях состоялась премьера новой комедии «Свингеры», где актриса сыграла с Дмитрием Нагиевым. На ковровой дорожке Пегова появилась в черном платье с рваной юбкой. Гольфы и ботинки дополнили ее монохромный образ. Звезда покрасовалась перед журналистами, подчеркнув тонкую талию.

— Премьера фильма «Свингеры» прошла, теперь ждем проката с 6 января в кинотеатрах страны, — написала актриса в Instagram.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина. Многие адресовали ей комплименты.

«Красавица!»; «Эталон красоты!»; «Ирочка, какая ты красивая, всегда восхищаюсь тобой, ты для меня звезда»; «Как всегда великолепна, светишься и ослепляешь других», — оставили комментарии фолловеры.

Пегова ранее показала новый наряд в Сети. Артистка поделилась кадрами на странице в Instagram, на которых предстала в монохромном наряде.

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