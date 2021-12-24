Наталья Сергунина: Более 8,5 тысячи москвичей стали участниками акции «День без турникетов. Дети»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С 11 октября по 9 декабря на базе детских технопарков Москвы проходил первый этап нового проекта «День без турникетов. Дети». В нем приняли участие более 8,5 тысячи школьников. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В рамках проекта московские школьники посещали бесплатные познавательные экскурсии и мастер-классы. Так, например, для учащихся младших классов было проведено 195 мероприятий, для учеников средней школы — 180.

— Благодаря этой познавательной программе ребята смогли узнать о востребованных профессиях. У них была возможность попробовать себя в разных областях, например, в креативных индустриях, мультимедийных технологиях, программировании, робототехнике, — рассказала заммэра.

Самыми востребованными у школьников вторых–четвертых классов стали программы «Креатив без границ», «Спасатель» и «Разнообразная наука». А среди школьников пятых–шестых классов наибольшей популярностью пользовались программы «Безопасный город», «Мультимедийное погружение», а также программа «Креативная индустрия».

Кроме того, юные москвичи посетили парк профессий «Кидзания», музей занимательных наук «Экспериментаниум», музей киностудии «Союзмультфильм», технопарк «Сколково» и другие объекты.

С 4 сентября по 12 декабря в детских технопарках Москвы прошел второй этап семейных мастер-классов. В первом этапе предлагалось посетить занятия по 35 направлениям, в новом к ним добавятся еще четыре.

Также до конца этого года московские школьники могут принять участие в новогоднем марафоне. В рамках новогоднего марафона пройдут мероприятия, которые детские технопарки проведут в «Технограде» в дни зимних каникул — с 3 по 6 января.

До этого Сергунина рассказала, что на базе Российского государственного социального университета (РГСУ) под кураторством факультета информационных технологий открылся второй технопарк для детей. Он стал 21-м в Москве.