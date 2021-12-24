Зона обслуживания сервиса «По пути» расширилась в Новой Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Рязановское Карта всех событий

Зона работы сервиса «По пути» в мобильном приложении «Московский транспорт» увеличилась в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Об этом сообщил заместитель мэра столицы и руководитель городского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в пятницу, 24 декабря.

Он отметил, что теперь жители поселения Рязановское смогут заказать транспортные средства до станции Щербинка второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) и обратно.

— Мэр Москвы (Сергей Собянин — Прим. «ВМ») поручил развивать и расширять границы нового сервиса перевозок по требованию «По пути». По просьбе жителей мы добавили новую конечную остановку — станцию МЦД Щербинка. Расширение зоны и добавление станции МЦД улучшит транспортную доступность в ТиНАО и позволит жителям удобно добираться до центра города и экономить время в пути, — заявил заммэра.

Ликсутов добавил, что жители поселения Филимонковское и южной части поселения Десеновское смогут комфортно доезжать до станции «Прокшино» столичного метрополитена и обратно, пишет официальный сайт мэра Москвы.

23 декабря мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в 2022 году планируется запустить порядка 10 новых станций Московских центральных диаметров (МЦД). По его словам, прошедший 2021 год стал одним из самых плодотворных в сотрудничестве с железными дорогами. За это время был выполнен большой объем работы, были построены новые дополнительные железнодорожные пути, эстакады.