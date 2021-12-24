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В ЦРПТ назвали самые популярные лекарства в России по итогам года

Полина Долганова

Общество
В ЦРПТ назвали самые популярные лекарства в России по итогам года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Назальные капли в уходящем году стали самым востребованным в России лекарственным препаратом. В тройку лидеров также попали цитрамон и ибупрофен. Об этом сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Уточняется, что в текущем году в России было продано 127 миллионов упаковок ксилометазолина (капли в нос) на общую сумму свыше 10,4 миллиарда рублей.

При этом цитрамона было продано 58,4 миллиона упаковок, а ибупрофена — 54,6 миллиона. Россияне потратили на эти препараты 2,1 и 7,2 миллиарда рублей соответственно.

В рейтинг самых популярных лекарственных средств также вошли омепрозол для лечения язвы желудка и антибиотик цефтриаксон, передает РИА Новости.

29 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает существенное увеличение размеров государственных пошлин за регистрацию лекарств и медикаментов. Эта мера позволит увеличить доходы бюджета РФ на три миллиарда ежегодно к 2024 году.

Так, например, документом предусматривается, что пошлина для проведения пострегистрационного клинического исследования повышается с 60 до 135 тысяч рублей, а пошлина за включение лекарства в государственный реестр — с 145 до 253 тысяч рублей.

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