Четверть всех прививок от коронавируса жители столицы сделали в выездных пунктах

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Порядка 25 процентов горожан отдали предпочтение выездным пунктам для вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса социального развития в пятницу, 24 декабря.

В ведомстве напомнили, что такие площадки начали работать в Москве в январе 2021 года. Уточняется, что столица стала первым в мире городом, где был открыт доступ к бесплатным прививкам от заболевания.

— Помимо прививочных кабинетов в городских поликлиниках, была организована работа выездных бригад вакцинации в популярных местах столицы — ГУМе, торговых центрах, некоторых офисах «Мои документы». Сделать прививку там можно в удобное для себя время без прикрепления к поликлинике и без предварительной записи. Такой формат оказался очень популярным у жителей столицы — четверть всех прививок против COVID-19 москвичи получили именно в местах работы выездных бригад, — заявили в пресс-службе.

Так, ежедневно около 220 специалистов обеспечивают вакцинацию населения в общественных местах. Среди них 150 человек работают в московских медучреждения, а еще более 70 — в офисах государственных услуг, пишет официальный сайт мэра Москвы.

По данным на 5 декабря, первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции в столице получили около 6,4 миллиона москвичей, полный курс вакцинации прошли более 5,8 миллиона жителей столицы.