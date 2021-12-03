Более 5,8 миллиона москвичей сделали прививку от коронавируса

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции в столице получили около 6,4 миллиона москвичей, полный курс вакцинации прошли более 5,8 миллиона жителей столицы. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, коллективный иммунитет в Москве составляет 72,1 процента, передает портал.

В этот же день вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет в настоящее время 53,7 процента.

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За последние 24 часа в России выявили 32 930 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. По количеству заболевших в стране продолжает лидировать столица. За последний день в Москве выявили 3304 случая заболевания. За сутки в России от COVID-19 умерли 1217 человек, полностью выздоровели 36 514 пациентов.

В российских регионах стабилизируется ситуация с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, коронавирус приобретает сезонность. По ее словам, всплеск заболевания с середины сентября был прогнозируемым.