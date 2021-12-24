Тарифная цена на парковку снизилась на 29 улицах Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На 29 улицах Москвы снизилась тарифная цена на парковку автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 24 декабря.

В ведомстве отметили, что стоимость тарифов изменилась на 14 процентах улиц города.

— Благодаря пересмотру тарифов на парковках будет оставаться до 10–15 процентов свободных мест: жители и другие водители смогут быстрее припарковаться. Еще до конца года станет больше парковок только для жителей. Сейчас мы сделали уже 1241 таких мест, — говорится в сообщении.

22 декабря в Дептрансе Москвы сообщили, что владельцы действующих абонементов на парковки со шлагбаумом могут продлить срок аренды на январь до 26 декабря. Все парковочные места, что не были продлены до 26 декабря, с 27 декабря поступят в общую продажу.

С 7 октября 2021 года новые владельцы парковочного места имеют право оформить абонемент на стоянку только по карте «Тройка». Парковочные ключи больше не выдаются — их используют только те автовладельцы, которые получили их до 7 октября и ежемесячно продлевают аренду машино-места.