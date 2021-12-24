Число товаров в каталоге столичного портала поставщиков превысило 1,5 миллиона

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Количество товаров в онлайн-каталоге портала поставщиков превысило отметку в 1,5 миллиона единиц. Каждый день их число увеличивается примерно на тысячу позиций. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 24 декабря.

Он отметил, что новые товары появляются в каталоге благодаря искусственному интеллекту. С помощью новации заказчик в упрощенном порядке может находить нужную продукцию, а поставщик — продвигать свой бизнес.

— Широкий ассортимент дает возможность поставщикам расширить рынок сбыта и найти новых заказчиков, а тем в свою очередь выбирать для себя наиболее подходящие предложения. За текущий год на платформе появилось 500 тысяч новых позиций товаров, работ и услуг, из которых 300 тысяч добавлены по заявкам самих поставщиков, — заявил заммэра.

Министр столичного правительства и глава городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко добавил, что нейронные сети за считаные секунды определяют категорию нового товара и предлагают соответствующие характеристики.

— Это помогает систематизировать объекты государственных закупок, упростить поиск новой продукции и сравнение аналогичных позиций, — уточнил он.

По словам руководителя московского департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, портал поставщиков постоянно улучшают. Так, в текущем году появилась возможность добавлять новую продукцию в каталог СТЕ не только поставщикам, но и заказчикам, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что на портале поставщиков в 2021 году зарегистрировано 10 миллионов пользователей, что на 19 процентов больше, чем в 2020 году.