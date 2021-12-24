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Более 300 лифтов обновили в жилых домах на юге столицы за год

Виктория Сикерина

Город
Более 300 лифтов обновили в жилых домах на юге столицы за год
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, улица Борисовские Пруды Карта всех событий

Специалисты заменили 314 лифтов в жилых домах Южного административного округа (ЮАО) Москвы за прошедшие месяцы 2021 года. Соответствующие работы провели в рамках региональной программы капитального ремонта.

Больше всего подъемников — 16 единиц — поменяли в многоэтажке района Братеево на улице Борисовские Пруды.

Помимо этого, специалисты заменили лифты в доме 1938 года постройки на улице Хавской в районе Даниловский.

Еще подъемники обновили в одном 24-этажном доме. Здание расположено на Каширском шоссе в Орехово-Борисове Южном, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что свыше двух тысяч лифтов планируют заменить в столице в 2022 году в рамках реализации программы капитального ремонта. Заммэра отметил, что замена оборудования в большей степени предусмотрена на юго-востоке, юге и юго-западе города. Здесь обновят 400, 350 и 315 единиц техники соответственно.

Лифты обновляют из-за достижения срока предельной эксплуатации. Так, с 2011 года в Москве поменяли почти 40 тысяч лифтов.

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