Сервис Russpass рассказал, в какие города России можно отправиться на выходные

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Цифровой туристический Russpass рассказал о четырех маршрутах по городам России, куда можно отправиться на выходные дни.

Так, например, туристы смогут поехать в Воронеж по программе «Ветер странствий: на полпути к морю». Здесь они узнают о традициях города, его популярных местах и истории. Также специалисты включили в маршрут посещение корабля-музея «Гото Предестинация» и трогательного памятника Белому Биму Черное Ухо.

В Калининграде путешественники смогут совершить неспешную прогулку в рамках проекта «Янтарное сердце Калининграда». В Музее Мирового океана им предложат узнать историю покорения морских глубин и расскажут о главных научных открытиях. После туристы отправятся на остров, который назван в честь немецкого философа Иммануила Канта.

Программа «На берегах Кубани: фотопрогулка по Краснодару» доступна в Краснодаре. Здесь путешественники смогут посетить основные достопримечательности города и сделать красочные фотографии на память.

Маршрут «Самара-городок: прогулка для любопытных» — отличный вариант для интересующихся искусством туристов. Так, например, они смогут увидеть скульптуру по мотивам картины художника Ильи Репина «Бурлаки на Волге», пишет официальный сайт мэра Москвы.

На днях в онлайн-журнале Russpass Mag появилась подборка новогодних путешествий по России. В ней читателям рассказали об интересных местах страны, которые стоит посетить в новогодние праздники.