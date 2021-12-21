Russpass Mag рассказал, где можно отметить Новый год в России

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В онлайн-журнале Russpass Mag появилась подборка новогодних путешествий по России, в которой читателям рассказали об интересных местах страны, которые стоит посетить в новогодние праздники.

Всего в подборке представлены экскурсии и туры, продолжительность которых варьируется от двух до 12 дней, по 28 регионам России. Читателям предлагают посетить в праздники Москву, Санкт-Петербург, Байкал, Великий Устюг и другие места.

Подборка может заинтересовать и любителей экстремального спорта. Так, например, в программе тура «Новый год в Приэльбрусье. Активный тур» предлагается шестидневный трекинг по Кабардино-Балкарии.

Также предлагаются путешествия для всей семьи. Путешественники смогут познакомиться с бытом коренного народа, историей, культурой и кухней Удмуртии в туре «Вкусно едем. Удмуртия угощает!». Туристы смогут попробовать национальное блюдо перепечи и узнать, почему Удмуртия борется за звание пельменной столицы России.

Оказаться на родине Деда Мороза — в Великом Устюге — можно в туре «Рождественская сказка». Во время трехдневного тура можно посетить уникальные архитектурные памятники Русского Севера XVII‒XIX веков и научиться запрягать лошадей, передает официальный сайт мэра Москвы.

11 декабря сообщалось, что в Москве на 27 площадках открылся зимний фестиваль «Путешествие в Рождество». Погрузиться в атмосферу предстоящих зимних праздников, найти новогодние сувениры и игрушки на елку, выпить горячего глинтвейна гости фестиваля смогут как на центральных, так и на окружных площадках.