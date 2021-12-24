В Третьяковской галерее прошел вечер памяти «Я из дела ушел, из такого хорошего дела»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Лаврушинский переулок, 10 Карта всех событий

Вечер памяти семьи Третьяковых «Я из дела ушел, из такого хорошего дела» состоялся 23 декабря в Государственной Третьяковской галерее. Организатором ежегодного мероприятия стал Благотворительный фонд имени П. М. Третьякова.

Вечера памяти традиционно проходят каждый год в течение последних 15 лет с первого года создания фонда. В этом году он был посвящен примеру созидательной деятельности Павла Михайловича Третьякова и 165-летнему юбилею самой Третьяковской галереи.

В рамках декабрьского вечера выступили артисты Малого театра Сергей Потапов, Мария Остроухова (меццо-спорано) и Владислав Домогацкий (гитара). Также прошли выступления чемпионов мира по бальным танцам Арсена и Оксаны Агамалян и баян-шоу Кирилла Штыбина.

Кроме того, в 2006 году фонд учредил премию имени П. М. Третьякова для старейших музейных сотрудников «За верность профессии и многолетнее служение русскому искусству». В этом году ею наградили главного хранителя галереи Татьяну Городкову, заведующую отделом живописи XVIII — первой половины XIX века Людмилу Маркину и хранителя и заместителя заведующего отделом древнерусского искусства Галину Сидоренко.

Лауреатам премии традиционно вручили диплом и серебряный вензель с монограммой Павла и Веры Третьяковых. Также они получили денежные премии.

Благотворительный фонд был создан в 2006 году в честь 150-летия Третьяковской галереи. Фонда занимается сохранением и развитием российской культуры. Так, например, вручаемая им премия «За верность профессии и многолетнее служение русскому искусству» в 2016 году была включена в перечень премий за выдающиеся достижения в области искусства.