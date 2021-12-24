Вирусолог рассказал о трудностях достижения 80 процентов коллективного иммунитета

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Россия не достигнет в 2022 году 80 процентов коллективного иммунитета к коронавирусу, если у людей не поменяется отношение к вакцинации в лучшую сторону. Такое заявление сделал доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Он пояснил, что иммунитет достигается двумя путями: либо большая часть населения должна переболеть, либо большая часть должна сделать прививки.

Аграновский также отметил, что многие люди в настоящее время идут на ревакцинацию. То есть это те же люди, которые сделали прививку еще во время первых двух волн коронавируса.

— То есть у нас как было 50 процентов населения, которое не хочет в силу каких-то причин вакцинироваться, так оно и есть, и это очень труднопреодолимый барьер, — пояснил эксперт в комментарии НСН.

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23 декабря президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что коллективный иммунитет в стране достиг 59,4 процента и призвал увеличить его уровень до 80 процентов во втором квартале 2022 года.